Milan, Sorrentino: “70% di possibilità di qualificarsi. Rossoneri molto più forti del Newcastle”

“70% di possibilità di passare per il Milan, bisogna essere fiduciosi e sperare. Peggio dell’ultimo periodo il Milan non può fare, in più deve per forza vincere. E in caso, metterebbe pressione anche sul Psg contro il Dortmund. Se guardiamo l’undici titolare, per me il Milan è molto più forte del Newcastle”. Lo ha detto l’ex portiere e attuale commentatore televisivo per Mediaset, Stefano Sorrentino, sulle speranze del Milan di qualificarsi agli ottavi di Champions League.