Lippi incorona Spalletti: “Uomo vincente, è stata la scelta migliore dopo Mancini”

L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Marcello Lippi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra: “La scelta di Spalletti è stata la migliore dopo Mancini. Un uomo vincente, il massimo per la Figc per ottenere quello deve conquistare”.

Lippi ha poi commentato anche la situazione del Napoli e le voci che avrebbero voluto Antonio Conte in panchina: “Conte al Napoli? Antonio potrebbe allenare qualsiasi squadra al mondo per le sue capacità. Domani a Verona il Napoli darà di più, è una squadra che ha carattere e farà di tutto per rimanere in alto in classifica. Gli allenatori devono sentire la fiducia soprattutto se iniziano un percorso nuovo, c’è chi si adatta prima e chi dopo soprattutto quando si conosce un nuovo gruppo”.