Lillestrom-Stromsgodset rinviata: cosa succede con le scommesse

La partita tra Lillestrom e Stromsgodset, valida per la prima giornata dell’Eliteserien, prima serie norvegese, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid. Cosa succede con le scommesse? Il regolamento prevede che se la partita dovesse essere recuperata nelle prossime 48-72 ore, la quota resterebbe valida per tutte le scommesse. Al contrario, se la sfida dovesse essere recuperata tre (o più) giorni dopo la data inizialmente programmata, sarebbe resa nulla da tutte le giocate.

Stavolta non c’è da aspettare visto che la situazione appare piuttosto chiara: i due club s’incontreranno la prossima settimana per decidere quando recuperare la sfida, ergo non si giocherà a breve e dunque verrà resa nulla da tutte le giocate.