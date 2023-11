Ligue 1 2023/24: colpo Grosso a Rennes del Lione. Gattuso ko nel finale con il Lens

Nella giornata di domenica della Ligue 1 è sicuramente il colpo “Grosso” del Lione in quel di Rennes che porta al tecnico italiano Campione del Mondo un successo estremamente pesante ed importante per il futuro. Dagli eventi drammatici di Marsiglia, la squadra pare si sia ancora di più compattata e la partita vinta su un campo difficile come quello di Rennes ne è esplicita testimonianza. L’OL si trova ancora in una situazione complicata di classifica con l’ultimo posto ancora occupato, ma l’avvenire dopo la vittoria e dopo il brutto periodo extra campo possono aiutare per mettere in atto un futuro diverso. Di O’Brien al 67esimo il gol vittoria per Grosso.

In serata, invece, l’altro tecnico italiano in Ligue 1 Gattuso esce sconfitto nel match contro il Lens. Un match che si poteva definire come un vero e proprio scontro per le posizioni di Champions League e che stava per decretare nè vincitori nè vinti, con le due squadre che hanno condotto una partita remissiva a tratti e con poche occasioni da gol. Quando tutto sembrava orientato verso lo 0-0 è arrivata per Gattuso la doccia fredda con il gol di Grandt che nei minuti di recupero ha regalato al Lens tre punti vitali. Momento complicato che invece prosegue per Gattuso. Il Le Havre, sempre nel pomeriggio, vera sorpresa di questo campionato (si trova al sesto posto) ha fermato la corsa del Monaco, costringendo i monegaschi ad uno scialbo 0-0. Negli altri risultati giornata vittoria interna del Metz contro il Nantes, del Clemont per 1-0 contro il Lorient e pareggio casalingo del Lille contro il Tolosa.