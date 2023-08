Liga portoghese: audio tra arbitri e Var saranno pubblici

La Federcalcio portoghese ha approvato una vera e propria evoluzione nel mondo del calcio. Infatti, dalla stagione prossima ad iniziare la Liga Portoghese ha deciso che renderà pubblici gli audio fra gli arbitri e il Var nel corso delle partite.

Si tratta di una sperimentazione che il Comitato portoghese degli arbitri ha autorizzato nelle scorse settimane per dare maggiore trasparenza e credibilità con il via libera dei club e della Federcalcio portoghese. Tra pochi giorni l’esperimento prenderà il via. Il modello resta il rugby dove, durante le partite, il microfono dell’arbitro è sempre aperto e lo stadio può ascoltare le sue conversazioni. La sperimentazione portoghese va oltre le ultime aperture della Fifa che permette agli arbitri di comunicare le proprie decisioni allo stadio e alle dirette tv.