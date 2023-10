Leo Messi a Parigi 2024? Bach ci spera: “Potrebbe scrivere ancora la storia”

Parigi chiama Leo Messi. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha affermato che il fuoriclasse argentino potrebbe “scrivere ancora una volta la storia” se giocherà da fuori quota con la sua squadra nazionale alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Il numero 1 dello sport mondiale prova a far leva sulla voglia della ‘Pulce’ di arricchire ulteriormente la sua incredibile carriera: “Per Lionel Messi ci sarebbe la possibilità di scrivere ancora una volta la storia. Potrebbe essere l’unico giocatore nella storia ad avere due medaglie d’oro e una Coppa del Mondo”, ha detto Bach ai giornalisti durante una visita in Argentina, secondo il portale Inside the Games. “Non voglio interferire nelle decisioni dell’allenatore, ma sarebbe una grande opportunità per Messi”, ha detto Bach. “Se giocasse, l’Argentina avrebbe più possibilità di vincere la medaglia d’oro, sarebbe fantastico per il calcio e per le Olimpiadi”. Messi trionfò con l’Argentina ai Giochi di Pechino nel 2008, battendo in finale la Nigeria.