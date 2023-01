Viterbese-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Viterbese-Messina sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella ventiduesima giornata si sfidano la diciottesima e la ventesima in classifica, entrambe vogliose di guadagnare dei punti per cercare di scappare via il prima possibile dalle sabbie mobili della zona play out. Chi vincerà allo Stadio Enrico Rocchi? Appuntamento alle ore 17:30 di domenica 15 gennaio, diretta su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn, e ancora in diretta gol al canale 253 di Sky Sport.