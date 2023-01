Vis Pesaro-Pontedera rinviata per maltempo: ecco cosa succede con le scommesse

Vis Pesaro-Pontedera è stata rinviata per maltempo. Il match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2022/2023 in terra marchigiana, in programma originariamente alle 17.30, non può iniziare perché il campo è estremamente zuppo d’acqua. Alcuni sopralluoghi hanno fin qui portato a un posticipare continuo della decisione definitiva, ma non c’è modo di giocare e dopo il secondo meeting con arbitro e capitani si è deciso di rinviare la partita a data da destinarsi.

Ma cosa succede con le scommesse? E’ presto detto: se la partita sarà recuperata entro le prossime 72 ore, la quota sarà considerata come valida, in caso contrario la quota verrà portata a 1 sia nelle multiple che nelle singole, diventando di fatto ininfluente sulle giocate, “void”.