MOVIOLA – Spezia-Roma, Zalewski toccato da Salva Ferrer: per Sozza niente rigore

Episodio da moviola in Spezia-Roma con il possibile calcio di rigore chiesto dai giallorossi per il contatto tra Salva Ferrer e Zalewski. Si invola l’esterno ospite, che poi converge verso il centro e prova a calciare, nel frattempo viene toccato involontariamente dal difensore che sfiora appena l’avversario. Proteste veementi della squadra di Mourinho, ammonito anche il suo vice Foti. Rivisto al replay, l’episodio appare controverso, ma di certo è condivisibile che il Var non sia intervenuto per dare il penalty.