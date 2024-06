Ufficiale: Milan Under 23 ammesso alla Serie C 2024/2025. Domani conoscerà il girone

Il Consiglio FIGC ha votato per l’ammissione del Milan Under 23 nel campionato di Serie C 2024/2025, a seguito della vacanza d’organico dovuta alla non ammissione dell’Ancona. Domani 28 giugno alle 11, presso la sede della Lega Pro, è previsto il sorteggio del girone e la società rossonera scoprirà il suo gruppo d’appartenenza. Si tratta della terza ‘seconda squadra’ ad essere ammessa in C, dopo la Juventus Next Gen (fondata nel 2018) e l’Atalanta U23 (in gara dalla scorsa stagione). L’allenatore del Milan U23 dovrebbe essere Daniele Bonera, pronto a guidare Camarda e compagni in un campionato impegnativo come quello di Serie C. Intanto, il Consiglio ha anche approvato le date di inizio e fine dei campionati nazionali: il campionato regolare di Serie C inizierà il 25 agosto fino al 27 aprile 2025.

“E’ un successo duplice – ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. C’è stato un incremento nel numero di seconde squadre. E poi al 27 giugno possiamo dire che gli organici sono completi e si può procedere alla composizione dei calendari”. Il numero 1 di via Allegri inoltre ha affermato che è stato “approvato il principio della possibilità di retrocessione. E’ stato rimodellato per evitare alcune situazioni distorsive. Ora dobbiamo disciplinare la fattispecie concreta, organizzeremo un tavolo apposito”. Nelle precedenti edizioni, infatti, in caso di retrocessione di una seconda squadra in Serie D (caso non ancora avvenuto), la stessa non avrebbe potuto iscriversi al Campionato Dilettantistico.