Supercoppa Serie C 2024, il Cesena espugna il Martelli: Mantova battuto 2-1 nel primo match

La Supercoppa di Serie C 2024 inizia con la vittoria della capolista del girone B, il Cesena contro la prima della classe del girone A, il Mantova. Allo stadio Martelli il risultato finale è di 2-1 per la squadra ospite, che quindi riposerà nella seconda partita contro la Juve Stabia per poi tornare in campo nel terzo e decisivo match del 19 maggio. La prima frazione di gioco procede a ritmi bassi. Il Mantova controlla il possesso palla, ma trova solamente una volta il varco in zona gol. Merito di Bragantini che si accentra e serve in profondità Mensah: l’attaccante si presenta a tu per tu con Pisseri e lo supera, ma sulla linea c’è il salvataggio provvidenziale sulla linea di Ciofi. Il risultato all’intervallo è di 0-0 con quattro ammonizioni: Kargbo, Donnarumma, Bombagi e Prestia. All’intervallo nel Cesena escono Karbo e Saber per far posto a Francesconi e Corazza. È proprio quest’ultimo a guadagnarsi il rigore dell’1-0 al 63′: Redolfi nel tentativo di anticipare l’attaccante, interviene in modo scomposto sull’avversario provocandone la caduta. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri Corazza non sbaglia. All’83’ però il Mantova pareggia. Monachello guadagna spazio in area e serve Debenedetti che si gira su Ciofi e spedisce il pallone in rete. Le emozioni non sono finite e nel recupero succede di tutto. Al 92′ Ciofi imbuca in area per Shpendi che aggancia e calcia in rete per il 2-1. Nel finale però il Mantova ha la chance del pareggio con Muroni che in girata impegna Pisseri, bravo a sporcare il pallone sulla traversa a pochi istanti dalla fine. È l’ultimo episodio di una partita che regala i tre punti al Cesena.