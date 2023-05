Siena, 4 punti di penalizzazione. Ai playoff di Serie C va la Recanatese

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Giuseppe Rotondo ha sanzionato il Siena con altri 4 punti di penalizzazione in classifica “da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari”. Cambia così la griglia dei playoff nel girone B. La toscana società – deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica – scivola all’undicesimo posto a quota 44 della stagione regolare e non disputerà i play-off dove invece viene ammessa la Recanatese. Questi dunque gli accoppiamenti del primo turno della fase girone: Gubbio-Recanatese, Pontedera-Rimini e Ancona-Lucchese.