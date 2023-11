Serie C: Taranto-Messina 2-0, doppietta di uno straordinario Bifulco

Terminato il match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C tra Taranto e Messina. A vincere è la squadra di casa con il punteggio di 2-0 con una splendida doppietta di Bifulco.

Primo tempo a trazione anteriore per i padroni di casa. Subito al 3′ break di Bifulco su contropiede e servizio per Kanoutè che stringe troppo il destro, sfera sull’esterno della rete. Al 15′ arriva il primo gol del Taranto. Bifulco scaglia un mancino potentissimo dall’interno dell’area che finisce sotto la traversa, 1-0. Subito al 21′ arriva il raddoppio. Bifulco fa uno slalom tra 4 maglie bianche, entra in area e calcia forte, doppietta e 2-0. Al 34′ arriva la prima vera risposta del Messina: ottimo lavoro di Cavallo e cross per la testa di Zunno, si allunga e respinge Vannucchi.

Nel secondo tempo molto più equilibrio tra le due formazioni. Doppia occasione tarantina al 61′. Kanoutè calcia in diagonale, respinta di Fumagalli; la palla schizza in alto e Zonta è il più veloce a colpire, ma ancora una volta l’ex Viterbese salva la porta del Messina. All’80’ arriva la prima trama offensiva della seconda frazione per il Messina: tiro-cross di Ortisi che si spegne out. Nel recupero, al 92′, girata di Emmausso su un cross dalla destra, respinge in corner Vannucchi.