Serie C, Sestri Levante-Rimini rinviata per allerta arancione a Carrara

La partita Sestri Levante-Rimini, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2023/2024, è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo è stata la Lega Pro che, preso atto dell’Ordinanza n.67/2023 del 29.10.2023 della Sindaca della Città di Carrara con la quale ordina la chiusura degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica incolumità, ha deciso di non far disputare la partita inizialmente prevista lunedì 30 ottobre 2023 presso lo Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara. Le motivazioni del rinvio risiedono nell’allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e per temporali forti.