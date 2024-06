Serie C: serata di gala a Milano per la presentazione del nuovo logo Lega Pro

Serata di gala per la Serie C NOW, in collaborazione con Sky Sport, domani all’interno del salone d’onore della Triennale di Milano, dove alle 19 verrà svelato il nuovo logo della Lega Pro. Un evento imperdibile, che scriverà una nuova pagina della storia della terza serie italiana. Oltre al presidente Matteo Marani e al vicepresidente Gianfranco Zola, presenzieranno anche altre cariche importanti, come il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente Figc, Gabriele Gravina, il presidente della LND, Giancarlo Abete.

Presenti inoltre campioni del mondo ed europei, importanti dirigenti e allenatori, grandi arbitri internazionali e tanti protagonisti all time della Serie C. Infine, in videocollegamento, direttamente dal ritiro azzurro del centro tecnico federale di Coverciano, interverranno il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, e il capitano dell’Italia campione d’Europa, Giorgio Chiellini.