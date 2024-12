Daspo di un anno per un 17enne tifoso della Lucchese dopo la rissa avvenuta prima del calcio di inizio della partita tra Lucchese e Pescara. IGli contri sono avvenuti all’esterno di porta San Jacopo tra un gruppo di tifosi che si stava dirigendo allo stadio e un gruppo di stranieri non appartenenti a tifoserie organizzate. Il personale della Digos, che stava perlustrando la zona, è subito intervenuto per identificare i partecipanti, i quali hanno provato a dileguarsi.