Serie C, Pordenone: “Piano di ristrutturazione in corso. Vogliamo dare continuità”

“Il Pordenone Calcio sta completando un piano di ristrutturazione che potrà consentirgli di superare una situazione di difficoltà temporanea e garantire, sia con il mantenimento della categoria sia con la possibile promozione, la continuità di un progetto sportivo portato avanti in questi anni con impegno e sacrifici”. Scrive la società in risposta all’istanza di fallimento promossa dalla Procura della Repubblica.

“Il progetto sportivo e sociale della società ha consentito di raggiungere obiettivi importanti che riguardano non solo la prima squadra, ma anche un settore giovanile che costituisce un patrimonio per l’intera comunità pordenonese. Nell’imminenza del prestigioso impegno dei playoff, il Club auspica che tutto l’ambiente si stringa ancor di più attorno alla squadra e la sostenga per cercare tutti insieme di conquistare l’obiettivo della Serie B. La dirigenza della società, assistita da un pool di legali e altri professionisti che compongono il gruppo di lavoro, è impegnata a valutare con attenzione le considerazioni che hanno determinato la Procura a presentare la richiesta di liquidazione e ritiene di essere in grado di fornire tutti i chiarimenti che si renderanno necessari”, conclude la nota ufficiale del Club.