Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 25 maggio con Bronzetti e Trevisan

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 25 maggio del torneo Wta di Rabat 2023. Tempo di quarti finale nel torneo marocchino, con Martina Trevisan che prosegue la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno: ora la toscana sfiderà l’austriaca Grabher. Nel pomeriggio in campo anche Lucia Bronzetti, che invece partirà sfavorita contro la statunitense Alycia Parks.

CENTER COURT

Ore 12:00 – (1) Trevisan vs Grabher

a seguire – Riera vs (6) Putintseva

a seguire – Bronzetti vs (4) Parks

a seguire – (2) Stephens vs Fernandez o Stearns