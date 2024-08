Serie C: niente reti tra Sorrento e Catania, si finisce 0-0

Tra il Sorrento e il Catania termina per 0-0. Si conclude così l’unica partita di oggi valida per il Gruppo C del campionato di Serie C 2024/2025. Un Catania alle prese con un organico scarno sfida la squadra campana, che utilizza il campo Viviani di Potenza come terreno di casa. Il match non regala reti e le due formazioni non mettono in campo un ritmo forsennato.

La partita inizia con un ottimo ritmo in campo e le due squadre firmano diverse azioni importanti nei primi venti minuti. Nessuna delle due formazioni riesce però a trovare la porta avversaria, con il gioco che rallenta negli ultimi attimi prima dell’intervallo. Si va dunque a riposo sullo 0-0, dopo una prima metà carica di tensione sportiva. Il secondo tempo vede un Sorrento più propositivo, con i catanesi che soffrono sul finale. Nonostante i diversi tentativi, la compagine campana non riesce a penetrare la difesa avversaria fino a firmare la rete del vantaggio e dunque, dopo novanta minuti in campo, l’incontro termina per 0-0.