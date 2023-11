Serie C, Marani: “Avanti con le seconde squadre. il campionato Primavera non potrà mai formare quanto la C”

“L’eliminazione del Bayern Monaco dalla Coppa di Germania per mano del Saarbrucken, squadra di terza divisione tedesca è un qualcosa di bello, è l’imprevidibilità e la magia del calcio, qualsiasi formazione può battere anche una sola volta nella sua storia una squadra più forte. Credo che quanto avvenuto possa portare a creare occasioni simili come ad esempio con la Coppa Italia che storicamente, in altri tempi, prevedeva confronti fra squadre di serie A e formazioni di categorie minori. Questo potrebbe essere un ottimo spunto perché poi si entra davvero nella leggenda, ma ci vuole la volontà e la possibilità di farlo”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, a margine della presentazione del libro “Calcio invenzione infinita” di Sandro Picchi e Marco Viani.

La Serie C quest’anno ha dato il benvenuto a una nuova ‘seconda squadra’, l’Atalanta Under 23: “Una società molto seria, molto credibile e molto autorevole. Prendendo a prestito le parole del nostro vice presidente, Gianfranco Zola, il campionato Primavera non potrà mai formare quanto un’esperienza che un ragazzo fa in serie C perché in serie C c’è un livello superiore, molta più esperienza e ti ritrovi a confrontarti con giocatori maturi”.

“I criteri per l’inserimento delle seconde squadre sono fissati, da parte delle società di serie C è stato un atto di grande generosità, non è un atto scontato perché credo che nessun nel proprio campionato accetti così facilmente l’arrivo di altri. Noi andiamo avanti con questo progetto, senza forzature, un processo che deve essere graduale, con delle regole che devono rispettare l’equa competizione all’interno del nostro campionato, e poi vediamo…In generale siamo stati disponibili sulle seconde squadre, continuiamo questo processo nell’interesse del sistema calcio”, ha concluso Marani.