Serie C: il Taranto si rivolge al Consiglio di Stato, playoff a rischio slittamento

Il Taranto si rivolgerà al Consiglio di Stato per la vicenda della penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale di 4 punti per irregolarità amministrative. Il club pugliese, qualificato per i playoff, vuole avere uno sconto su questa sanzione, in modo tale da provare a guadagnare posizioni in griglia. L’attesa per il pronunciamento della corte, a questo punto, potrebbe non essere particolarmente celere, come riporta Antenna Sud: è vero che i tempi fin qui sono stati molto sostenuti, ma è anche vero che il via dei playoff è al momento fissato per il 4 maggio. Con tutta probabilità, senza la parola fine sulla questione della squadra pugliese, e senza una griglia definitiva delle partecipanti e delle rispettive posizioni, non si potrà dar via alla post season, che attualmente dunque rischia di slittare di alcuni giorni.