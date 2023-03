Serie C, dall’Inghilterra per vedere il San Donato: la storia di Cooley

Incredibile storia in Serie C, nello specifico legata alla squadra del San Donato Tavarnelle. Jeed Cooley infatti è giunto dall’Inghilterra per seguire la squadra italiana di Lega Pro, suo club nel videogioco Football Manager. Ecco allora il racconto della sua avventura in Toscana, presente sul sito del San Donato:

“Lo scorso 1 novembre ha inviato il suo primo messaggio al canale Instagram del San Donato Tavarnelle, spiegando di aver scoperto questa squadra grazie al video gioco, Football Manager, e allo stesso tempo di voler acquistare una maglia da gioco.

Domenica 5 marzo, il 28enne inglese, Jedd Cooley, è volato dall’Inghilterra in Italia, solo ed esclusivamente per assistere alla partita San Donato Tavarnelle – Siena in programma allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi, coronando così il suo sogno, assieme alla sua compagna, Lucy. Un volo, come ha più volte ricordato, di 1098 miglia, per seguire da vicino la squadra di Ghizzani e Buzzegoli

Una storia incredibile ed unica allo stesso tempo per tutto il calcio professionistico italiano e che coinvolge la realtà del San Donato Tavarnelle e quella della squadra amatoriale di Jedd, il Dilton Marsh Wanderers, team che fra i suoi colori annovera anche il giallo blu.

Jedd ha cominciato così ad appassionarsi alla squadra del presidente Andrea Bacci, seguendo costantemente questi colori, mentre al videogioco, Football Manager, ha continuato a macinare stagioni da allenatore. È arrivato al 2036, vincendo praticamente tutto.

Lo scorso venerdì è atterrato a Pisa, ha visitato la città e respirato allo stesso tempo il clima di un’altra grande partita del campionato di serie B, quella con il Palermo. Lui vive nella contea del Wiltshire, non molto distante da un sito storico unico al mondo come lo Stonehenge.

Da Pisa ha preso un treno per Montevarchi: così dopo un viaggio in aereo, si vanno ad aggiungere altre 2 ore di treno per coronare il suo sogno.

Arrivato allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi ha avuto il piacere di poter scendere in campo nel pre-gara di San Donato Tavarnelle – Siena, conoscendo le più alte cariche della società, dal presidente Andrea Bacci fino al presidente onorario Fabrizio Fusi, passando successivamente allo staff tecnico di Marco Ghizzani e Daniele Buzzegoli.

Al termine del riscaldamento pre-partita l’incontro con la ‘mitraglia’ Edoardo Marzierli, assieme a Leonardo Ubaldi, due dei suoi giocatori preferiti di questo team”.