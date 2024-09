Serie C 2024/2025, il Trapani non va oltre l’1-1 contro la Juventus Next Gen: fatali i due rigori sbagliati

Termina in parità il match dello Stadio “Provinciale” tra Trapani e Juventus Next Gen, valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2024/2025. 1-1 il punteggio finale, caratterizzato dalle reti di Ciotti e Guerra, ma soprattutto dai due rigori sbagliati dalla squadra di casa, che esce dal campo tra i rimpianti. Secondo pareggio di fila per entrambe le squadre, che stazionano a metà classifica rispettivamente a 6 e 5 punti.

CRONACA – Trapani in vantaggio alla prima vera occasione, con Ciotti che al 13′ riceve sulla destra, si accentra e batte il portiere con una potente conclusione. Gli ospiti provano a reagire, ma è ancora la squadra siciliana ad attaccare e a guadagnarsi le occasioni più interessante. Al 25′ la chance per il raddoppio capita sui piedi di Kanoute, il quale s’incarica della battuta di un calcio di rigore fischiato per fallo di Scaglia su Mastrantonio. Il numero 77 spiazza il portiere, ma non trova lo specchio e spedisce in curva. Il Trapani resta dunque avanti 1-0 e difende il vantaggio fino all’intervallo, tra un cartellino giallo e l’altro visti i nervi tesi.

Nella ripresa parte meglio la Juventus Next Gen, che al 48′ trova il pareggio con Guerra, bravo a raccogliere una sponda di Semedo e battere l’incolpevole Seculin. Il Trapani però si conferma pericoloso e al 69′ riceve un altro calcio di rigore: stavolta il fallo è di Pierotti su Carriero e dagli 11 metri va Zuppel. La palla tuttavia non entra perché Daffara ipnotizza l’avversario e para, tenendo a galla i suoi. Sempre il portiere bianconero è il protagonista nel finale, con una serie di parate importanti, che mantengono il punteggio sull’1-1.