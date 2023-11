Serie C 2023/24: vittoria di misura del Potenza sul Catania, decide Caturano

Il Potenza batte 1-0 il Catania al Viviani nella partita valida per il 12^ turno del girone C della Serie C, e conquista tre punti d’oro per la rincorsa alla zona playoff. Partita più aperta nella prima frazione coi padroni di casa che partono meglio cercando il gol con più convinzione. Gol che arriva alla mezz’ora col colpo di testa di Caturano, che sarà anche la rete decisiva della partita. Nei secondi 45’ minuti partita più bloccata, con gli ospiti che provano ad agguantare il pareggio ma non riuscendo a rendersi mai realmente pericolosi, col Potenza che porta a casa il match.

Primo tempo che vede un avvio migliore da parte dei padroni di casa che partono aggressivi e provano a pungere in diverse occasioni arrivando più volte a concludere in area di rigore. Poco dopo la mezz’ora, in un momento positivo per gli ospiti che avevano preso un po’ di metri e cominciavano ad affacciarsi dalle parti dell’area del rigore del Potenza, colpiscono i padroni di casa che trovano il gol del vantaggio con il colpo di testa di Caturano che trafigge Bethers a pochi passi dalla porta. Finale di frazione che si conclude senza grandi fiammate da ambo le parti, col Potenza in vantaggio all’intervallo.

Secondo tempo in cui è il Catania a partire meglio e in maniera più aggressiva, con subito una buona chance sui piedi di Chiricó che si sistema il pallone rientrando sul sinistro ma calcia alto da buona posizione. Partita che col passare dei minuti si innervosisce e vive un periodo prolungato di scontri di gioco e interruzioni. Nel finale il Catania ci prova ma non riesce mai a rendersi pericoloso, col Potenza che, seppur rinunci per tutta la seconda frazione a ripartire, imposta una grande fase difensiva concedendo poco e niente portando a casa tre punti preziosissimi.