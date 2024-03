Serie C 2023/24: vince la Triestina, Alessandria a un passo dalla D

Finisce 3 a 1 il match tra Triestina e Alessandria. Alabardati che con un po’ di fatica battono i grigi al Tognon di Fontanafredda nel recupero della 31esima giornata del girone A di Serie C, partita rinviata il 10 marzo per via della pioggia torrenziale che si era abbattuta sul territorio giuliano.

Primo tempo in generale poco vivace, trema subito l’Alessandria per un palo colpito da Minesso, poi ritmi blandi e tanti scontri di gioco a spezzettare il match. La Triestina tenta in tutti i modi di colpire i grigi ma ci riesce solo al minuto 42, con Vallocchia che trova Lescano in area, il quale non se lo fa dire due volte e di testa sblocca il match. Nel secondo, invece, all’inizio sbanda un pochino la Triestina che lascia Nunzella libero di calciare e trovare il pareggio. Dopo il 60′ esce di nuovo la Triestina e chiude la partita con Correia e Redan. Triestina che si avvicina al terzo posto in attesa di recuperare l’altro match contro l’Atalanta U23, Alessandria invece ad una passo dalla retrocessione, si aspetta solo la matematica per sancire questo verdetto.