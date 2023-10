Serie C 2023/24: rimonta Crotone, il Foggia cede 2-1

Frena il Foggia in quinta posizione, nuovo successo per il Crotone: termina 2-1 la nona giornata di Serie C 2023/24. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni, sono i satanelli a sbloccare il risultato all’ottavo minuto di gioco. Ad andare a segno è Tonin che dopo aver ricevuto bene il cross dalla trequarti di Peralta, insacca con una mezza acrobazia alle spalle del portiere di casa. Sul finale, prima una rete annullata per fuorigioco ai padroni di casa, è però Gomez subito dopo a riandare a segno, firmando questa volta il pareggio di testa. Nella ripresa ritmi altalenanti, al 58′ Tumminello difende palla e serve Gomez, che a sua volta la mette per Vitale che insacca dietro Nobile, per il definitivo 2-1.