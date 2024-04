Serie C 2023/24, alla Juve Stabia basta lo 0-0 a Benevento: è matematicamente promossa in Serie B

A Benevento fa festa la Juve Stabia. Nel posticipo della 35esima giornata allo stadio Ciro Vigorito la sfida contro i giallorossi si è conclusa sullo 0-0, punteggio che permette alla formazione stabiese la vittoria matematica del girone C di Serie C e la conseguente promozione diretta in Serie B. Grande impresa della squadra allenata da Guido Pagliuca, che sfrutta il primo match point disponibile per l’accesso al campionato cadetto al termine di una stagione strepitosa.

Primo tempo che fatica a decollare, con le due squadre che si studiano nella parte iniziale di gara. La prima occasione capita al Benevento con Improta, che colpisce di testa quasi a colpo sicuro, ma è bravissimo Thiam a salvare tutto e a mantenere il risultato in parità. L’estremo difensore senegalese si supera nuovamente su Perlingieri qualche minuto prima dell’intervallo e le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa scarseggiano le occasioni, con il Benevento che prova ad attaccare, mentre la Juve Stabia rimane arroccata in difesa. Nel finale si scaldano gli animi tra le due panchine con un accenni di rissa tra diversi collaboratori. Il risultato però non cambia: la Juve Stabia è in Serie B.