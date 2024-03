Serie C 2023/2024: vittorie per Trento, Perugia, Legnago e Pro Patria. Mantova batte Pergolettese ed è sempre più primo

Ripartita anche la Serie C, in campo questo weekend dopo il turno infrasettimanale, con la trentunesima giornata. Quest’oggi coinvolti i soli Girone A e Girone B con 5 partite totali che hanno visto parecchie reti segnate e tante emozioni. Ad aprire questo turno alle 16:15 sono state Pergolettese-Mantova e Trento-Virtus Verona per il girone A e Perugia-Ancona per il girone B. A seguire alle ore 18:30 si sono svolte Lumezzane-Pro Patria e Pro Vercelli-Legnago Salus, sempre per il girone A.

Vittorie casalinghe per Trento e Perugia che battono rispettivamente Virtus Verona e Ancona, per 2 a 1 e 2 a 0. Per il Trento a segno Obaretin e Brevi, la Virtus accorcia le distanze a partita praticamente conclusa con Zigoni. Inoltre la Virtus ha concluso in dieci uomini il match a causa dell’espulsione di Mehic per doppia ammonizione. Due gol tutti nel primo tempo invece in Perugia-Ancona con Lisi che trasforma un penalty al 36′ e Paz che raddoppia quattro minuti più tardi. Il Trento sale in zona playoff a quota 41 superando proprio la Virtus Verona che rimane a 39. Perugia invece che sale a 55 punti a -1 dalla Carrarese che affronterà il Pescara. Rischia l’Ancona che con i suoi 33 punti, ha solo un punto di vantaggio sulla zona playout.

Vittoria esterna con goleada per la capolista del girone A Mantova, che schianta per 4 reti a 0 la Pergolettese. A segno nel primo tempo Fiori, mentre nel secondo a chiudere la partita saranno una doppietta di Muroni e la rete di Redaelli. Mantova sempre più primo a 7 giornate dalla fine, virtualmente a +9 dal Padova che deve ancora giocare il suo match contro la Giana Erminio. Pergolettese che rimane a 33 punti in zona playout.

Nel tardo pomeriggio, vittorie esterne per Legnago e Pro Patria su Pro Vercelli e Lumezzane. Legnago che parte forte con la rete di van Ransbeeck al 6′, poi il raddoppio di Svidercoschi al 65′. Accorcia la Pro Vercelli con Maggio al 67′ ma i biancoblu la chiudono all’80’ con Giani. Partita che termina quindi 1 a 3. Disastro Lumezzane in casa che perde in nove uomini con la Pro Patria. Rosso diretto per Righetti al minuto 49 e la Pro Patria ne approfitta andando in vantaggio al 63′ con Castelli. Nel recupero secondo giallo per Ilari e Pro Patria che chiude la partita siglando il 2 a 0 definitivo. Il Legnago sale a 48 punti a -2 dalla Triestina quinta, mentre la Pro Vercelli fallisce l’aggancio alla zona playoff. Pro Patria invece che agguanta il Lumezzane a 42 punti, entrambe dietro al già citato Legnago.