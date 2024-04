Serie C 2023/2024, verdetti girone B: Rimini ai playoff, Fermana in Serie D

Arrivano i verdetti della stagione regolare del girone B di Serie C 2023/2024. Un campionato vinto dal Cesena, che si gode la promozione diretta in Serie B, mentre le altre nove dovranno passare per i playoff. La Torres accede al secondo turno della fase nazionale, la Carrarese invece entrerà in scena al primo turno. Discorso diverso per il Perugia, che accede al secondo turno della fase a gironi dei playoff. Poi Gubbio, Pescara e Juventus Next Gen (teste di serie al primo turno della fase gironi), con Arezzo, Pontedera e Rimini (non teste di serie). Retrocessione per Olbia e Fermana. Play out tra Vis Pesaro e Recanatese.

I VERDETTI

CESENA promossa in Serie B

TORRES al secondo turno della fase nazionale dei playoff

CARRARESE al primo turno della fase nazionale dei playoff

PERUGIA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

GUBBIO, PESCARA, JUVENTUS NEXT GEN al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da testa di serie

AREZZO, PONTEDERA, RIMINI al primo turno della fase dei gironi dei playoff, da non testa di serie

VIS PESARO al playout da testa di serie

RECANATESE al playout da non testa di serie

OLBIA E FERMANA retrocesse in Serie D