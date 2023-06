Serie C 2023/2024, ufficiali le date: si parte il 27 agosto

Ufficiali le date per il campionato di Serie C 2023-2024 che prenderà il via il prossimo 27 agosto per concludersi con la stagione regolare domenica 28 aprile 2024. Lo ha deliberato il consiglio direttivo di Lega Pro nei giorni scorsi e reso noto oggi con un comunicato a firma del presidente Matteo Marani. Si giocherà sabato 23 dicembre, mentre domenica 31 è prevista una sosta. Ci saranno anche tre turni infrasettimanali da determinare, mentre i play-off prenderanno il via domenica 5 maggio. Play-out nei giorni di sabato 11 e 18 maggio con le gare di andata e ritorno. La Coppa Italia di serie C prenderà invece il via domenica 20 agosto.