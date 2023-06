Ferrari, festa a Maranello per la vittoria nella 24 Ore di Le Mans: le vetture sfilano in città

Grande festa a Maranello per la storica vittoria della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans. I tifosi della Rossa si sono infatti radunati in città per celebrare il Cavallino e un successo arrivato dopo un’attesa durata 50 anni. Ha festeggiato anche la Ferrari, con la vettura 499 numero 51 (Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi) insieme ai compagni della vettura numero 50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen) a sfilare per le vie Maranello.