Serie C 2023/2024: la Triestina vince grazie a Lescano, 0-0 tra Gubbio e Spal

Nei due anticipi della sedicesima giornata per quanto riguarda il girone A di Serie C 2023/2024, spicca la vittoria della Triestina ai danni della Virtus Verona. Sul 2-0 c’è la firma di Lescano, che nella ripresa ha siglato una doppietta ed ha regalato i tre punti ai suoi, portandoli al secondo posto della classifica a quota 33. Seconda sconfitta di fila invece per l’Atalanta U23, ko di misura contro la Pro Patria per via della rete di Moretti al 59′. Pochi gol anche nel girone B, dove Gubbio e Spal non si sono fatte male a vicenda, accontentandosi dello 0-0. Pari e patta anche tra Carrarese e Recanatese, con Carpani che ha risposto a Schiavi, mentre colpo esterno del Pontedera sul campo dell’Ancona: decisivo Nicastro.

