Serie C 2023/2024, la Triestina rimonta l’Albinoleffe e vince 2-1: prima doppietta per Lescano

La Triestina batte in rimonta 2-1 l’Albinoleffe in trasferta grazie alla prima doppietta stagionale di Facundo Lescano, che regala ai suoi i tre punti nel girone A di Serie C. I primi due lampi della partita sono di Doumbia che tra il 7′ e il 10′ lascia partire due conclusioni: alta la prima, parata da Matosevic la seconda. L’occasione più nitida però si registra al 25′ quando Zoma si libera in area e tenta il tiro, ma Matosevic si supera. Ad avvio ripresa la Triestina sembra partire bene, affacciandosi pericolosamente dalle parti di Marietta. Ma la prima a colpire è l’Albinoleffe. Saltarelli al 63′ crossa in area, Gusu sbuca sul secondo palo e supera Matosevic per quello che è il suo decimo gol in carriera. La reazione però è immediata con lo show di Lescano. Un cross dalla destra di D’Urso è sfruttato al meglio dall’argentino che firma il suo primo gol in campionato con un gran colpo di testa. Dieci minuti dopo arriva il 2-1 e la doppietta: Lescano trova lo spazio per il tiro e lascia partire un destro a giro che non lascia scampo a Marietta. Nel finale l’assedio non basta all’Albinoleffe per riacciuffare almeno il pareggio. Primi tre punti stagionali per la Triestina.