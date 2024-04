Serie C 2023/2024, sorpasso Avellino: gli irpini battono il Benevento e vanno al secondo posto in solitaria

Finisce 1-0 il derby campano Avellino-Benevento, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Decisivo Sgarbi al minuto 82 con un destro magnifico, Irpini ora da soli al secondo posto. Sorpassato proprio il Benevento che quindi perde una sorta di scontro diretto per il secondo posto.

Primo tempo non esattamente spettacolare, poche le occasioni davvero pericolose, tanta la fisicità e i falli, soprattutto a centrocampo. Nel primo quarto d’ora sono due i tiri di Ciciretti (Benevento), parati facilmente da Ghidotti e poi è Paleari protagonista che rischia in due tempi sul colpo di testa di Cionek (Avellino). Alla mezz’ora gioco sospeso per due minuti per lancio di fumogeni e petardi dal settore ospite. Sul finire della prima frazione sono Gori e Liotti dell’Avellino a rendersi pericolosi, il primo con un destro sull’esterno della rete, il secondo su punizione con la palla di poco a lato.

Parte a rilento il secondo tempo e con una tegola per il Benevento, Ciciretti chiede il cambio per un problema muscolare e la squadra di Auteri perde peso in attacco. Ritmi blandi fino al 70′, quando l’Avellino prende in mano la partita: Gori impegna Paleari con un tocco sottoporta e poi Ricciardi costringe lo stesso portiere del Benevento agli straordinari in uscita bassa. Poi un classico del calcio, il cosiddetto ‘gol mangiato, gol subito’: Nardi spreca il vantaggio per gli ospiti a botta sicura e sul ribaltamento di fronte l’Avellino punisce con un destro al volo di Sgarbi che spacca la porta. Vani gli ultimi tentativi del Benevento, Ghidotti disinnesca tutti i tentativi tentati.