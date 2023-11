Serie C 2023/2024: Redan trascina la Triestina, pareggiano Pro Vercelli e Legnago

Nel pomeriggio si sono giocati alcuni dei match validi per la dodicesima giornata del Girone A di Serie C 2023/2024.

Terza vittoria consecutiva per la Triestina, che batte 3-0 l’ostica Alessandria in trasferta. Prova di sostanza della squadra di Tesser, che soffre il ritmo della squadra di Banchini nella prima frazione, ma la sblocca al 9′ con il quinto gol in campionato di Redan e anche il quinto gol in campionato nei primi 10 minuti. Nel finale di tempo raddoppia sempre Redan in contropiede, che poi calerà il tris all’88’ per il settimo gol in Serie C. Devastante il tandem d’attacco della Triestina, Lescano-Redan, che ha portato 15 dei 23 gol fatti in questa stagione della propria squadra. I ragazzi di Tesser agganciano il Mantova, impegnato domani contro la Pergolettese, in vetta alla classifica a 26 punti. Alessandria che interrompe la striscia di quattro risultati utili in fila e resta in 19ª posizione a 9 punti e a -3 dalla salvezza.

Il Legnago blocca la Pro Vercelli sull’1-1. Van Ransbeeck risponde al 51′ al gol del vantaggio del veterano Mustacchio, che aveva portato avanti la squadra di Dossena al 31′. Nel finale i bianconeri non riescono a strappare i tre punti che sarebbero valsi l’aggancio a Virtus Verona e Padova al terzo posto a 23 punti. Pro Vercelli che resta quindi quinta a 21 punti e con la sfida al Novara ultimo nella prossima giornata. Legnago che sale a 14 punti in 12ª posizione.