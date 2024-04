Serie C 2023/2024, playout: tabellone e accoppiamenti

Tempo di play out in Serie C 2023/2024. Nel caso in cui i play out siano previsti, le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone sono pronte a giocarsi le loro chance di salvezza. Non si può più sbagliare e ogni partita vale tantissimo. La quintultima sfida in una gara di andata e ritorno la penultima della classe (che gioca in casa la gara di andata). Stesso doppio confronto anche tra la quartultima e la terzultima (in casa nel primo match). Le sfide non si terranno se tra le squadre (penultima e quintultima e tra quartultima e terzultima) c’è un distacco superiore di otto punti. Di seguito, ecco il tabellone e gli accoppiamenti.

GIRONE A

Quintultima classificata – Penultima classificata

Quartultima classificata – Terzultima classificata

GIRONE B

Quintultima classificata – Penultima classificata

Quartultima classificata – Terzultima classificata

GIRONE C

Quintultima classificata – Penultima classificata

Quartultima classificata – Terzultima classificata