Serie C 2023/2024, Picerno e Crotone corsari. Pareggiano Avellino e Catania

Tante emozioni e verdetti nella serata di Serie C 2023/2024, che alle 20:45 ha visto andare in scena ben sei partite. Per quanto riguarda il girone A, un gol di Rocco poco dopo la mezz’ora consente alla Legnago Salus di imporsi 1-0 in casa della Pro Sesto avvicinando così la lotta per la zona playoff. Decisamente deficitaria invece la situazione per i padroni di casa, fermi al quartultimo posto in classifica. Nel girone B invece Vis Pesaro e Rimini si dividono la posta in palio con un 1-1 che permette a entrambe le compagini di muovere la propria classifica che rimane comunque tutt’altro che priva di preoccupazioni. Nina porta avanti la Vis dopo pochi secondi dal via, ma al 78′ Morra pareggia i conti.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Più ricco il programma del girone C, dove il Picerno tiene il ritmo e la scia della Juve Stabia capolista battendo 1-0 in trasferta l’Audace Cerignola. Decisivo il gol di Gilli al 19′, con i padroni di casa che nel tentativo di rimontare restano anche in 10 per il rosso ad Allegretti a un quarto d’ora dal termine. Vittoria esterna anche per il Crotone, che vince 2-0 a Brindisi con i gol di Vhutaj e Spaltro. Il cambio in panchina non giova ai padroni di casa, che recriminano anche per il rigore sbagliato da Galano sul finire del primo tempo. I calabresi salgono così al quarto posto e nella prossima giornata sfideranno proprio la Juve Stabia capolista. Pareggio invece per Catania e Avellino, che impattano in casa rispettivamente per 1-1 con la Virtus Francavilla e per 0-0 con la Turris.