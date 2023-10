Serie C 2023/2024: pareggio e rossi al Fanuzzi tra Brindisi e Juve Stabia

La partita Brindisi-Juve Stabia, il recupero della settima giornata del girone C della Serie C, è stata a dir poco emozionante ed è terminata 1-1. Gol nel primo tempo di Candellone, che porta in vantaggio la Juve Stabia, realizzando dagli undici metri. Nel secondo tempo, gol del pareggio firmato Valenti dopo una sponda di testa di Fall.

Nella prima frazione, gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol di Leonardo Candellone, che realizza dal dischetto al 17esimo minuto. Ha dell’incredibile ciò che accade prima del fischio di riavvio della partita. Dopo il gol si accende un parapiglia che costa l’espulsione a Romeo, ala sinistra della Juve Stabia, con gli ospiti che pochi istanti dopo la rete del vantaggio, si ritrovano in 10 uomini. In seguito, non accade nulla di importante da segnalare. Il Brindisi tiene il pallino del gioco senza mai insidiare la porta avversaria, con un possesso palla sterile e poche idee.

Nella seconda frazione, si accende la partita. La squadra di casa comincia fortissimo schiacciando gli avversari nella propria metà campo e trovando il gol al 53esimo minuto su una deviazione fortuita di Bruno Valenti su sponda di Mbarick Fall. A 10 minuti dalla fine, Cristian Galano, centrocampista brindisino entrato da poco in campo, si fa espellere per aver reagito e aver colpito al volto Guarracini dopo uno scontro in mezzo al campo. Parità numerica ristabilita. All’87esimo minuto, l’arbitro assegna il rigore del possibile vantaggio al Brindisi. Sul dischetto si presenta Simone Ganz, che però tira centrale, con Thiam che respinge il tiro. Termina 1-1 una partita folle al Fanuzzi.