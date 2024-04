Serie C 2023/2024, la Juventus Next Gen blinda i playoff: battuto il Pineto 2-0

La Juventus Next Gen vince 2-1 sul campo del Pineto e conquista aritmeticamente un piazzamento playoff, portandosi a quota 51 punti in classifica nel girone B di Serie C 2023/2024. La partita della trentaseiesima giornata di campionato si accende al 18′. Villa ruba palla al limite dell’area e penetra in area calciando in rete per l’1-0. La risposta della Juve però è immediata. Nonge sfonda sulla sinistra e scarica per Sekulov, che col sinistro batte Tonti. Al 26′ la squadra di casa sfiora il nuovo vantaggio. Su cross dalla destra, Gambale ha la palla dell’1-0 ma Daffara d’istinto riesce a murare la conclusione sottomisura dell’avversario. Nella ripresa è sempre il Pineto a rendersi pericolosa per prima. Al 66′ Njambe crossa in area per Manu che in spaccata non trova l’appuntamento con la rete. Al 72′ la Juventus passa in vantaggio. Anghelè scatta alle spalle della difesa e a tu per tu con Tonti non perdona. Nel finale il Pineto sfiora il pari. Volpicelli si incarica di un calcio di punizione dal limite: col sinistro scavalca la barriera, ma Daffara vola e respinge. Nel recupero Guerra ha le palle del 3-1, ma spreca le due opportunità a tu per tu con Tonti. Cambia poco: la Juventus guadagna l’aritmetica certezza di disputare i playoff, sfruttando anche la sconfitta della Lucchese per 2-1 contro la Fermana.

I risultati

Pineto-Juventus U23 1-2 (18′ Villa, 19′ Sekulov, 72′ Anghelè)

Fermana-Lucchese 1-2 (16′ Yeboah, 19′ Paponi, 95′ Niang)

Olbia-Pescara 0-3 (41′ Merola, 46′ Accornero, 89′ Sasanelli)