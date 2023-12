Serie C 2023/2024: Juve Stabia sempre più capolista, tris alla Virtus Francavilla

La Juve Stabia vince 3-0 al Menti contro la Virtus Francavilla, nella partita valevole la 18^ giornata del girone C del Campionato di Serie C, e conquista altri tre punti consolidando il primo posto in classifica. Piscopo sblocca il match alla mezzora del primo tempo con una grande inzuccata di testa, anticipando l’uscita in presa del portiere avversario, su cross perfetto di Romeo. Candellone, a dieci minuti dal novantesimo, trova il raddoppio al termine di una grande progressione e, nel finale, trova gloria anche Folino che cala il tris per i gialloneri segnando col cucchiaio e siglando il primo gol nei professionisti.

Parte meglio la Juve Stabia che ha un paio di occasioni con Piscopo per passare in vantaggio ma l’attaccante dei gialloneri non riesce a concretizzare col risultato che rimane provvisoriamente in parità. Dopo dieci minuti passati a subire la pressione avversaria, gli ospiti prendono coraggio ed anche le redini della partita spaventando i padroni di casa con un paio di fiammate di Polidori e qualche folata sulla corsia sinistra che mette in grande difficoltà la catena di destra degli avversari. Alla mezzora i gialloneri passano in vantaggio. Cross perfetto di Romeo sulla quale si avventa Piscopo che impatta perfettamente di testa anticipando l’uscita di Forte e sblocca il match. Nel finale di frazione Candellone in area di rigore esplode un tiro di collo pieno che spaventa Forte ma termina di poco alto sopra la traversa.

Secondo tempo che vede subito una grande palla gol per la Juve Stabia in contropiede ma Candellone solo davanti a Forte gli calcia addosso. attorno al quarto d’ora della ripresa, si accende la partit. Prima l’occasione per i padroni di casa sui piedi di Piscopo che prende il palo e non trova la doppietta personale, poi la palla gol per gli ospiti con Polidori che non riesce a sfruttare un tap in a porta vuota. Minuti successivi che vedono i gialloneri una grossa mole di occasioni e non riuscire a chiudere il match fino a quando, a dieci minuti dalla fine, Candellone decide di prendere palla sulla trequarti e puntare dritto per dritto la porta concludendo con un gran tiro di potenza che si spegne in fondo al sacco. Raddoppio Juve Stabia. Nel finale Folino cala il tris per i gialloneri con uno splendido cucchiaio trovando il suo primo gol tra i professionisti.