Serie C 2023/2024: Monterosi torna alla vittoria in casa contro Francavilla

Il Monterosi batte 1-0 la Virtus Francavilla nella quattordicesima giornata di Serie C. La squadra vincitrice trova il successo in casa per la prima volta nel 2023 grazie alla rete di Vano al 73′.

La partita si apre con l’immediato attacco dei padroni di casa, che però proseguono chiudendosi in difesa. La Virtus Francavilla, infatti, risponde alla prima minaccia con una serie di verticalizzazioni, che si rivelano poco efficaci. Il primo tempo non regala grandi emozioni, con le squadre che faticano a trovare lo spazio e i giusti i tempi per mettere a punto un’azione realmente pericolosa. Ben presto, la gara si trasforma in una sfida fisica e sono diversi i falli fischiati dall’arbitro e i giocatori che finiscono a terra. A pochi minuti dal duplice fischio che pone fine alla prima metà di gioco, ecco che arriva il primo colpo di scena: Yakubiv riceve il cartellino rosso al 42‘ e la squadra ospite resta in dieci. Al ritorno in campo, il canovaccio seguito è lo stesso, con la Virtus Francavilla che riesce a reggere un buon ritmo nonostante l’inferiorità numerica. Il vento cambia a venti minuti dalla fine, quando i padroni di casa si avvicinano all’area avversaria e al 73′ Vano sblocca il risultato, segnando l’1-0. Negli ultimi minuti di gioco la squadra ospite si accende, alla ricerca della rete del vantaggio, che però non viene trovata. Il Monterosi torna così a vincere in casa per la prima volta dal 4 dicembre 2022.