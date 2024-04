Serie C 2023/2024, il Taranto domina sull’Avellino: riaccesa la lotta per il secondo posto del girone C

Finisce 1-o allo Iacovone tra Taranto e Avellino, match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La squadra guidata da Eziolino Capuano ha dominato per quasi tutto il match e si porta a casa i tre punti con un risultato di misura che sta veramente stretto. Sotto tono la prova dell’Avellino di Pazienza che crea poco e butta via l’unica occasione buona del match. A decidere la partita è stato il terzo gol in maglia Taranto di Simeri al minuto 74.

Primo tempo decisamene a trazione jonica con l’Avellino messo in crisi dalla squadra di Capuano che è stata molto più incisiva. Protagonisti l’esplosivo Kanoute e De Marchi che ha lavorato tanto sulle seconde palle. Le maggiori occasioni della prima frazione passano proprio per i piedi del calciatore senegalese che nel giro di due minuti sfiora due volte il vantaggio. Al 44′ doppia occasione per i padroni di casa con Bifulco e Miceli che impegnano Ghidotti. Unico acuto irpino, il pasticcio di Vannucchi sulla pressione di Gori che poteva costare parecchio.

Secondo tempo molto più vivace e pieno di occasioni, ma è sostanziale dominio dei padroni di casa con i primi 10 minuti della ripresa passati ad assaltare la metà campo biancoverde. Al 55′ però l’Avellino riparte in velocità e poi spreca la loro più grande occasione: cross di D’Ausilio, Gori di tacco prolunga e Patierno da due passi la spara alle stelle. Dal 67′ in poi di nuovo dominio dei padroni di casa che ci provano con Bifulco e Ladinetti che tira una bordata da 30 metri finita a fil di palo. Al 74′ arriva il vantaggio della squadra di Capuano con Simeri: cross di Ferrara deviato dalla mano di Cancellotti e l’attaccante jonico che conclude al volo in rete. Timida la reazione dell’Avellino che si fa rivedere in attacco solo nel recupero con un colpo di testa di Cionek che finisce fuori.