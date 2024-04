Basket, Serie A1 2023/2024: vincono Milano e Venezia, impresa Brindisi a Pistoia

I risultati della ventottesima giornata della regular season della Serie A1 2023/2024, terzultima di campionato prima dei playoff. Partite con punti pesanti in palio, in alta classifica bene Milano e Venezia mentre Trento conquista una vittoria forse decisiva per assicurarsi un posto tra le prime otto. Importantissima anche la vittoria di Brindisi, che crede ancora nella salvezza espugnando il difficile campo di Pistoia. Di seguito il recap dei vari match di oggi.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

Olimpia Milano b. Scafati 99-77: La squadra ospite parte bene, issandosi subito sul +4, ma l’Olimpia trova in un batter d’occhio il pareggio e altrettanto velocemente si porta sul +7. Merito dei vari Tonut, Caruso, Shields e Napier che scalda già la mano dall’arco. Scafati accorcia le distanze, ma la fuga di Milano – che chiude il primo parziale avanti di 8 lunghezze – è già iniziata. La squadra di Messina incrementa il proprio vantaggio nel secondo quarto, toccando la doppia cifra fino ad un massimo di +14. Scafati incassa ma non va mai al tappeto, anzi riesce a restare in scia e, se non fosse per la tripla di Napier, andrebbe al riposo sotto di 8. Milano invece inizia la ripresa con 11 lunghezze di vantaggio e, grazie ad un parziale di 12-2, scappa sul +22. Ancora una volta, tuttavia, la squadra ospite stringe i denti, e trovando triple da una parte e dall’altra, ricuce il gap. Poco male per l’Olimpia Milano, spietata anche nel quarto decisivo, in cui gestisce alla grande il vantaggio, senza mai permettere agli avversari di riaprire i giochi. Alla fine saranno 22 i punti di scarto con cui la squadra di Messina trionferà.

Umana Reyer Venezia b. Nutribullet Treviso Basket 91-78: Al Pala Taliercio arriva un’altra vittoria per i padroni di casa, che ormai mettono al sicuro almeno il quarto posto in ottica playoff. Wiltjer e Parks, rispettivamente autori di 24 e 18 punti, guidano la Reyer al successo grazie e soprattutto al 31-17 di parziale maturato nel secondo quarto prima dell’intervallo. Treviso con generosità prova a rientrare, ma senza riuscire nell’intento nonostante i 20 punti di Terry Allen. I ragazzi di coach Vitucci dovranno sudarsi la salvezza nelle ultime due giornate di campionato, con un occhio anche ai risultati degli altri campi per non vedersi complicare ulteriormente la propria situazione.

Dolomiti Energia Trentino b. Gevi Napoli Basket 103-93: Vittoria esterna per Trento, che espugna il Pala Barbuto e compie un passo forse decisivo verso la certezza di un posto nei playoff complicando invece la rincorsa dei partenopei che rimangono fuori dalla top-8 a due giornate dalla fine della stagione regolare. Equilibrio totale nei primi tre quarti del match, poi negli ultimi dieci minuti la squadra di coach Paolo Galbiati riesce a fare la differenza grazie ai ben 28 punti segnati nell’ultimo quarto. Il tabellino esalta i 20 punti di Paul Biligha, ma sono ben sei i giocatori di Trento in doppia cifra. Ennis e Owens ne mettono 18 a testa, ma non bastano ai ragazzi di Milicic per evitare un pesante ko.

Happy Casa Brindisi b. Estra Pistoia 96-90: Vince fuori casa anche Brindisi, che firma una delle imprese di giornata rimontando nel finale al Pala Carrara di Pistoia. Sconfitta non banale per i toscani di coach Nicola Brienza, non ancora sicuri di un posto nei playoff prima delle ultime due giornate di campionato. Per i ragazzi di coach Sakata invece arriva una vittoria pesantissima, con cui Brindisi aggancia Pesaro in fondo alla classifica. Decisivo il 15-30 di parziale nell’ultimo quarto, con i 22 punti di Xavier Sneed e i 20 di Eric Washington a ricoprire un ruolo decisivo. I 19 punti in 21 minuti di Moore non bastano a Pistoia.