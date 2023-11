Serie C 2023/2024: il Rimini supera nel finale il Sestri Levante e vince per 1-0

Terminato il recupero dell’undicesima giornata di Serie C 2023/2024 tra Sestri Levante e Rimini, chiuso sul punteggio di 1-0. A sbloccare la partita, nel finale al 90′, un gol di Ubaldi.

Nel primo tempo il Rimini ha padroneggiato nella fase di possesso palla. Ci prova il Sestri Levante al 7′ con un tiro di Candiano, presa facile per Colombi. Prima azione anche per il Rimini al 16′: ci prova dalla distanza Lamesta, ma il tiro è di facile preda per Anacoura. Sestri Levante ad un passo dal vantaggio al 30′: ci prova Margiotta, tiro di un soffio al lato. Al 43′ arriva anche la prima grande occasione per il Rimini: Morra vicino al gol.

Nel secondo tempo cala l’azione del Sestri Levante. Pericoloso il Rimini al 52′ con un tiro a giro di Lamesta: Anacoura si oppone. Gol annullato ai padroni di casa al 70′: traversone di Podda per Parlanti, colpo di testa perfetto del numero 77. Arriva la segnalazione per posizione di fuorigioco. Al 90′ arriva la sentenza del Rimini! Suggerimento dalla sinistra per Ubaldi, che dal limite si coordina e la mette all’angolino sbloccando la contesa, 1-0.