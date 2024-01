Serie C 2023/2024, il Perugia vince e convince: Lucchese battuta 3-0

Tutto facile per il Perugia che batte 3-0 in casa la Lucchese nella ventesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Nella partita delle 16.15 di domenica Ricci sblocca il risultato al 35′ e indirizza una partita mai veramente in discussione. A completare l’opera, nel secondo tempo, sono Paz (73′) e Sylla (92′), autori dei gol che blindano la vittoria. Il Perugia sale a 33 punti e torna a vincere tre gare a secco. Il Grifo resta comunque lontano dalla vetta occupata dal Cesena che batte 1-0 l’Olbia e consolida il primato grazie alla rete di Corazza al 20′. Seconda vittoria consecutiva per il Gubbio che supera 2-1 il Pineto: Volpicelli sblocca il risultato al 1′. Udoh (9′) e Mercati (45′) ribaltano il risultato. Un’espulsione a testa: Di Massimo (Gubbio) al 48′ e Baggi (Pineto) all’88’. Nel girone C il Sorrento batte 2-0 il Giugliano, mentre l’Audace Cerignola espugna il campo del Messina col risultato di 2-1.