Serie C 2023/2024, il Padova pareggia col Lumezzane: Mantova promosso in Serie B

Finisce 1 a 1 il match tra Lumezzane e Padova. Biancoscudati che steccano la partita, accusando forse i tanti minuti della finale di Coppa Italia di Serie C. Con questo risultato i veneti regalano la promozione in serie B al Mantova di Possanzini. Primo tempo con pochi squilli, ma basta questo al Padova per portarsi in vantaggio al minuto 9 con la rete di Bortolussi. Generale dominio del Padova ad eccezione degli ultimi minuti dove il Lumezzane trova coraggio e occasioni con la rete annullata a Spini e la punizione di Taugourdeau. Ammoniti entrambi i centrali rossoblu: Dalmazzi e Pisano.

Secondo tempo vivace nei primi 15 minuti con occasioni da entrambe le parti. Rischia parecchio il Lumezzane con due interventi poco sicuri del portiere Filigheddu che regala altrettante occasioni ai veneti, prontamente sventate dalla difesa. Dopo un gol annullato a Bortolussi (il pallone era uscito dal campo), il Lumezzane trova il pari con Ilari, cross perfetto di Cannavò e l’attaccante rossoblu schiaccia in rete di testa. Non basta il forcing del Padova a evitare il pari che consegna al Mantova l’aritmetica promozione in Serie B. Lumezzane che con il quarto pari casalingo trovano anch’essi la matematica: con la salvezza arrivata oggi, la squadra di Franzini può sognare i playoff.