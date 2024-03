Serie C 2023/2024: il Mantova torna a vincere, crollo del Cesena contro la Carrarese

Rendimento decisamente diverso questa sera nel turno infrasettimanale per le due squadre che stanno comandando da tutta la stagione i gironi A e B di Serie C 2023/2024. Può sorridere il Mantova, che nelle ultime settimane aveva un po’ frenato facendo riavvicinare il Padova, impegnato domani sera contro il Vicenza: allo stadio Martelli arriva un netto 4-0 per i ragazzi di Possanzini, che si impongono sulla Virtus Verona con le reti di Bragantini, Mensah, Fedel e Burrai, portandosi momentaneamente a +7 sui veneti con cui stanno rivaleggiando per la promozione diretta in Serie B, con una partita in più ma a ormai solo otto partite dalla fine del campionato. Per la formazione allenata e presieduta da Fresco, invece, sempre 39 punti che vogliono dire zona playoff ma in coabitazione con altre quattro squadre tutte appaiate, due di queste fuori dalle prime dieci.

Nel girone B, invece, scivolone del Cesena sul campo della Carrarese. Per la formazione di Toscano, che sta dominando il raggruppamento con 12 punti di vantaggio su chi insegue, brutto stop per 3-2 che può ridare speranze alla Torres, impegnata domani, e che consente ai toscani di rinsaldare il terzo posto. All’iniziale vantaggio dei romagnoli con Shpendi, risponde la doppietta di Panico e il gol di Schiavi, nel recupero inutile la rete ospite a opera ancora di Shpendi. Nelle altre sfide del girone B, l’Ancona vince per 2-1 il derby marchigiano con la Fermana, il Gubbio piega per 2-0 l’Arezzo, partita pazza tra Recanatese e Pescara che si conclude con la vittoria dei marchigiani per 3-2.