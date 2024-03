Serie C 2023/2024: il Cesena vola verso la promozione con un poker, colpi Alessandria e Pro Sesto

Serata di pareggi e di conferme nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie C 2023/2024. Il Cesena, con un netto 4-0 contro la Virtus Entella, vola sempre più verso la promozione diretta in un girone B che sta nettamente dominando, con un vantaggio ora di quindici lunghezze sulla Torres. Nel successo agevole del Manuzzi, tripletta di uno scatenato Kargbo e rete di Shpendi che pesano tanto per le ambizioni dei romagnoli, viceversa restano fuori dalla zona playoff i liguri. Sempre nel girone B, finisce 0-0 tra Pineto e Carrarese.

Cinque le partite nel girone A. L’Alessandria, colpita da una penalizzazione in classifica, ha un guizzo importante e batte in trasferta la Pergolettese (0-1 con il gol di Samele all’ultimo minuto di recupero) in uno scontro salvezza molto importante. I grigi piemontesi, che restano ultimi e a quota 20 punti, restano a contatto della penultima, la Pro Sesto, che a sua volta vince a sorpresa in trasferta sul campo della Virtus Verona, squadra in zona playoff ma alla terza partita senza vittorie di fila: per gli ospiti in gol Florio con una doppietta nel finale. 2-2, invece, tra Lumezzane e Arzignano Valchiampo: Cali e Taugourdeau ribaltano il gol di Lakti, ma Barba firma i pari per gli ospiti. Infine, 0-0 tra Trento e Pro Patria e tra Albinoleffe e Giana Erminio.