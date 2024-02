Serie C 2023/2024, i risultati: Riccardi lancia il Latina, Catania battuto. Taranto ok col Giugliano

di Mattia Zucchiatti 16

Sono state otto le partite della ventiseiesima giornata di Serie C alle 18:30 di oggi, mercoledì 14 febbraio. Nel girone A la Fiorenzuola in trasferta ha vinto 2-1 lo scontro diretto per la salvezza contro la Pergolettese grazie ai gol di Morello e Ceravolo. Nel girone B la Torres, in inferiorità numerica dal 68′, supera 2-0 la Lucchese. Con lo stesso risultato la Carrarese ha battuto il Gubio con i gol di Illanes e Capello. Vittoria di misura per la Juventus Next Gen con il gol decisivo di Rouhi contro il Sestri Levante. Pareggio per 1-1 tra Olbia e Viertus Entella. Nel girone C il Messina batte 2-0 il Sorrento con le reti di Plescia e Luciani, mentre è un sigillo di Riccardi a lanciare il Latina in casa contro il Catania. Kanoute all’89’ permette al Taranto di stendere il Giugliano 1-0.

Girone A

Pergolettese-Fiorenzuola 1-2 (3′ Morello, 12′ Caia, 43′ Ceravolo)

Girone B

Olbia-Virtus Entella 1-1 (66′ Corbari, 76′ Cavuoti)

Lucchese-Torres 0-2 (5′ Masala, 9′ Giorico)

Carrarese-Gubbio 2-0 (57′ Illanes, 83′ Capello)

Juventus U23-Sestri Levante 1-0 (22′ Rouhi)

Girone C

Messina-Sorrento 2-0 (56′ Plescia, 92′ Luciani)

Taranto-Giugliano 1-0 (89′ Kanoute)

Latina-Catania 1-0 (52′ Riccardi)