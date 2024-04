Serie C 2023/2024, i risultati della penultima giornata del girone A: il Vicenza blinda il 3° posto

Il Padova pareggia 1-1 sul campo della Fiorenzuola nella trentasettesima e penultima giornata della stagione regolare del girone A di Serie C 2023/2024. La seconda classificata va sotto nel punteggio per la rete di Ceravolo al 37′, ma riesce a pareggiare con il gol di Delli Carri al 75′. Terza posizione blindata per il Vicenza che supera 3-0 il Trento con i gol di Della Morte e Ronaldo e si porta a quattro punti dalla Triestina, fermata sul 2-2 dal Novara. L’Atalanta Under 23 (4°) supera 3-0 la Pro Sesto e lascia indietro il Legnago, che non va oltre lo 0-0 con l’Alessandria. Vince la Giana Erminio per 2-0 sul Renate, mentre la Pro Vercelli supera 2-0 l’Arzignano. Gara rocambolesca tra Lumezzane e Mantova. Vincono i padroni di casa per 4-3. Terza sconfitta consecutiva per la prima della classe.

I risultati

Atalanta U23-Pro Sesto 3-0 (15′ Capone, 33′ Balde, 86′ Cisse)

Fiorenzuola-Padova 1-1 (37′ Ceravolo, 75′ Delli Carri)

Vicenza-Trento 2-0 (18′ Della Morte, 26′ Ronaldo)

Legnago-Alessandria 0-0

Lumezzane-Mantova 4-3 (22′ Brignani, 37′ Pogliano, 51′ Iori, 60′ Iori, 64′ Iori, 72′ Bragantini, 79′ Bani)

Pergolettese-Albinoleffe 1-1 (23′ Borghini, 92′ Guiu)

Pro Patria-Virtus Verona 1-3 (18′ Danti, 26′ Gomez, 81′ Ghioldi, 89′ Ceter)

Pro Vercelli-Arzignano 2-0 (19′ Maggio, 39′ Maggio)

Renate-Giana Erminio 0-2 (50′ Fall, 73′ Fall)

Triestina-Novara 2-2 (27′ Urso, 30′ Moretti, 60′ Ongaro)